Historische zege in Gent-Wevelgem maakt van Eritreeër Biniam Girmay een miljonair

Biniam Girmay schrijft historie in Gent-Wevelgem: ‘Het was niet eens gepland dat ik deze wedstrijd zou rijden’

De Belgische ploeg is maar wat blij met Girmay, die als eerste Afrikaan de Vlaamse voorjaarsklassieker won. Intermarché wil hem de komende jaren uitspelen in de klassiekers. De 21-jarige Girmay is momenteel bij zijn familie in Eritrea.