Hivert opvolger van Valverde in GP Miguel Indurain

De wedstrijd werd met nog 55 kilometer te gaan geneutraliseerd. In de afdaling van de Guirguilliano vond er in het peloton een grote valpartij plaats en werd de koers stilgelegd om de ambulances vrij baan te geven. Vijf kilometer later werd de wedstrijd weer vrijgegeven en vlogen de overgebleven renners er ouderwets in.



Op de laatste beklimming reed Hivert weg uit het uitgedunde peloton en wist hij na een knappe afdaling ruim voor de achtervolgers als eerste te finishen. Sanchez beloonde het werk van zijn Astana-ploeggenoten niet en strandde op de tweede plaats, net voor Higuita die de sprint van de achtervolgers won.



Voor de ploegmaat van Niki Terpstra is het zijn eerste overwinning in bijna een jaar. De laatste keer dat hij het juichgebaar mocht maken was op 14 april 2018, toen hij de Tour du Finistère op zijn naam schreef.