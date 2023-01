Hockeyers winnen eenvoudig van Zuid-Korea op WK en treffen titelverdediger in halve finales

Nederland heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het WK hockey. De mannen van bondscoach Jeroen Delmee wonnen ondanks een stroeve start uiteindelijk simpel met 5-1. Vrijdag wordt er in India met België gestreden voor een plek in de finale.

In het eerste en tweede kwart gaf Oranje een aantal strafcorners weg, maar Zuid-Korea verzuimde om toe te slaan. Het was Koen Bijen die enkele minuten voor rust de ban brak na een knappe solo van Thierry Brinkman.

Sterke tweede helft Nederland

Nederland kwam sterk uit de kleedkamer, want al na drie minuten spelen in het derde kwart was het opnieuw raak. De Koreaanse doelman redde eerst nog knap op een inzet van Jip Janssen, maar Bijen was er vervolgens weer als de kippen bij om zijn tweede treffer te noteren.

Via Justen Blok en Steijn van Heijningen liep Nederland verder uit naar 4-0. De drievoudig wereldkampioen kreeg dit toernooi in de poulefase nog geen enkele goal tegen en ook in de kwartfinale leek Pirmin Blaak zijn doel schoon te houden. In de laatste tien minuten van de wedstrijd zorgde Seo In-woo namens Zuid-Korea echter toch nog voor de eretreffer. Het slotakkoord was vervolgens van Nederland, dat dankzij een strafcorner van Teun Beins de eindstand bepaalde op 5-1.

‘Nieuw’ Oranje haalt laatste vier

Voor het toernooi wilde Delmee geen doelstelling plakken op het WK, omdat hij de selectie van Oranje stevig heeft verjongd en bouwt aan een nieuw team. ,,Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd’’, zei hij voor vertrek naar India. In 1998 werden de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.

De winnaar van Nederland - België neemt het in de finale op tegen Australië of Duitsland. Australië versloeg Spanje in de kwartfinale met 4-3, terwijl Duitsland in de laatste minuten een 0-2 achterstand omboog naar 2-2 en vervolgens via shoot-outs won van Engeland. België versloeg gisteren Nieuw-Zeeland met 2-0.

Nederland en België troffen elkaar vier jaar geleden ook op het WK, toen in de finale. De Belgen wonnen destijds na shoot-outs.