Hodeg wint tweede rit Ronde van Noorwegen, Bol houdt leiderstrui

FBK Games in Hengelo staat voor Dafne Schippers in het teken van WK

10:57 HENGELO - Sprintdiva Dafne Schippers kijkt uit naar haar 100 meter op de FBK Games op zondag 9 juni. De race in het Hengelose atletiekstadion zal vooral in het teken staan van het WK, veel later dit jaar in Doha.