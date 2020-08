Hoe Bayern met overmacht en Barça zwoegend de kwartfinales bereikten

The Road to PortugalDé kraker in de kwartfinales van de Champions League staat vanavond (21.00 uur) op de rol: FC Barcelona – Bayern München. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: de hegemonie van Bayern in deze campagne en het worstelende FC Barcelona.

Bayern hunkert al zeven jaar naar de cup met de grote oren sinds Arjen Robben de beslissende treffer maakte in de finale tegen Borussia Dortmund. De hegemonie van Bayern in Duitsland duurt voort en ook in de Champions League draait de ploeg dit seizoen op volle toeren. Der Rekordmeister is de topfavoriet voor de eindzege. Bayern bereikt de laatste acht met twee vingers in de neus. In een poule met Tottenham Hotspur (finalist van vorig jaar), Olympiakos Pireaus en Rode Ster Belgrado werd de ploeg van Hansi Flick eenvoudig eerste.

Tegenstanders als luciferhoutjes, zo gemakkelijk knakt de Duitse kampioen zijn opponenten. Eerst nog met Niko Kovac aan het roer. Maar door tegenvallende prestaties in de Bundesliga moest hij het veld ruimen. In de Champions League draaide de Bayern-motor wel vanaf het begin op volle toeren. In de ouverture 3-0 winst op Rode Ster daarna de magistrale 2-7 bij Spurs en tot slot de moeizaamste overwinning: 2-3 bij Olympiakos.

Volledig scherm Serge Gnabry viert de 2-7 tegen Tottenham Hotspur. © Action Images via Reuters

Bayern heerste in Europa. Bij het vertrek van Kovac stond de teller van Robert Lewandoswki al op vijf, Serge Gnabry maakte er vier, alle tegen Spurs. Onder Flick regen de Duitsers de zeges aaneen met flitsend voetbal: 2-0 tegen Olympiakos, 0-6 bij Rode Ster en tot slot ging Tottenham Hotspur weer over de knie: 3-1. Ook in deze reeks scoorde Lewandowski vijfmaal, waarvan vier keer tegen Rode Ster.



Bayern op volle toeren dus en helemaal klaar voor de achtste finales tegen Chelsea, dat Ajax nog uit de groepsfase knikkerde. Met speels gemak werd de ploeg van Frank Lampard opzij gezet: 3-0 in Londen, 4-1 in München. Weer met een hoofdrol voor Lewandowki die drie keer scoorde en zijn totaal op dertien treffers bracht. De Poolse spits scoorde net zo veel als Barcelona in de hele campagne. Kan Bayern de torenhoge favorietenrol waarmaken en de zesde keer de Champions League/Europacup I winnen?

Volledig scherm Robert Lewandowski na zijn dertiende treffer in deze Champions League-campagne, de 4-1 tegen Chelsea. © AP

Zwoegend Barça

Wil FC Barcelona het seizoen redden dan moet voor het eerst in vijf jaar weer de Champions League worden gewonnen want de landstitel ging naar Real Madrid. Maar voor Barça is dit een seizoen vol hobbels. De druk ligt meer dan ooit op de schouders van Lionel Messi.

Barcelona kende een moeizame start van de Champions League met een doelpuntloos gelijkspel bij Borussia Dortmund. Dat duel zette de toon voor het vervolg van de campagne, want het ging niet gemakkelijk voor de ploeg van Ernesto Valverde. Twee moeizame zeges op Inter en Slavia Praag (beide 2-1) volgden, maar de overwinningen bezorgden de Catalanen niet het zelfvertrouwen van weleer, want in het eigen Camp Nou hielden de Tsjechen Barcelona op een doelpuntloos gelijkspel.

Volledig scherm De reactie van Erneso Valverde zegt genoeg in de uiteindelijk doelpuntloze wedstrijd tegen Slavia Praag. © EPA

Valverde kreeg zijn ploeg aan de praat, maar met horten en stoten. Messi moest Barça weer eens bij de hand nemen en deed dat ook. Tegen Dortmund was hij bij alle goals (3-1 winst) betrokken waarna de knock-outfase werd bereikt. Bij Inter kreeg hij rust, maar de Spanjaarden wonnen wel: 1-2.



Toch kreeg Valverde in januari zijn congé ondanks de koppositie in La Liga en de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Ook onder opvolger Quiquie Sétien bleven Frenkie de Jong en consorten vaak van het tiki-taka van weleer verstoken.



In de achtste finales wachtte Napoli waar Dries Mertens de score opende en Antoine Griezmann de stand gelijk trok. Met 1-1 kende Barcelona een goede uitgangspositie en dankzij een stormachtige eerste helft in Camp Nou stootte Barcelona door tot de kwartfinales waar vanavond favoriet Bayer wacht. Neemt Messi zijn ploeg weer bij de hand of gaat het toch all teleurstellende seizoen als een nachtkaars uit?



Volledig scherm De vreugde van Lionel Messi is groot nadat hij de 2-0 heeft gemaakt tegen Napoli. © AP