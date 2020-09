Hoe Benfica en AZ Ajax sportieve én financiële meevallers bezorgen

Door Johan Inan



Zonder in actie te komen heeft Ajax zich al een gunstigere vertrekpositie voor het Champions League-seizoen verschaft. Of beter gezegd, de eerste concurrenten zijn al afgehaakt. Was het eerst Bayern München dat Olympique Lyon van de weg beukte, daar hielpen PAOK Saloniki en Dynamo Kiev dinsdagavond een handje door Benfica en AZ uit de voorrondes van de Champions League te knikkeren. Dat levert Ajax een paar bonussen op, die nog verder verzilverd kunnen worden.

Zo is Benfica Ajax door de verrassende eliminatie in Griekenland zowel sportief als financieel goed gezind. Van alle clubs die nog om een Champions League-ticket knokken, was Benfica de enige die door een iets beter clubcoëfficiënt over Ajax pot 2 in kon wippen. Nu de Portugezen zichzelf hebben opgezadeld met Europa League-voetbal, maakt Ajax dus promotie voor de loting.

Niet tegen Van de Beek of Ziyech

Wat dat betekent? Nou, als op 1 oktober in Nyon de groepen worden ingedeeld, belandt Ajax nu in de dezelfde bak als onder meer Barcelona, Manchester City, Manchester United en Chelsea. Van een weerzien met Frenkie de Jong, Donny van de Beek of Hakim Ziyech gaat het dit kalenderjaar op het hoogste Europese podium dus niet komen. Het lijkt een klein stapje en de loting kan nog steeds ongelukkig uitpakken, maar normaal gesproken levert de uitschakeling van Benfica voor Ajax meer perspectief op overwintering in het miljardenbal op.

Beluister hieronder de AD Voetbalpodcast.

Wat het Ajax ook bezorgt, is een hogere clubranking van deelnemende teams. Hoger gerangschikte clubs als Arsenal, Roma, Tottenham Hotspur, Lyon, Napoli en Benfica ontbreken en dus gaat Ajax als nummer vijftien de Champions League in. Ter vergelijking: vorig jaar deed de club dat als nummer veertien. Daarvoor toucheerde Ajax dik 21 miljoen als startpremie. Daarnaast kan Ajax een startgeld van vijftien miljoen tegemoet zien.

Spekkoper

Een derde pot waar Ajax miljoenen uit vist, is de zogeheten market pool. Hier spinnen de Amsterdammers garen bij de absentie van AZ, dat dinsdag ten onder ging tegen Dynamo Kiev. De zes miljoen die Ajax moest delen met AZ als de nummer twee van de eredivisie ook in het hoofdtoernooi was geraakt, houdt het nu volledig voor zichzelf. Wel is het zo dat Ajax het hoogste bedrag (drie miljoen euro) in het solidariteitsfonds voor door corona getroffen eredivisieclubs pompt.

Daar staat minimaal 40 miljoen aan inkomsten tegenover. Wat daar nog bij komt? Per punt in de poulefase negen ton, en bij kwalificatie voor volgende rondes telkens een premie van negen tot vijftien miljoen euro. Nu er voorlopig weinig uitzicht op Europese thuisduels in een volle Johan Cruijff Arena is, dreigt wel een flinke hap uit de recette, die ongeveer twee miljoen per thuiswedstrijd opbracht.

De meevallers van dinsdagavond zijn op het oog kleinigheidjes. Echter, ze bezorgen Ajax wel weer meer slagkracht en belangrijker nog, potentie op nog veel meer miljoenen waarmee de club de financiële kloof - en dus ook de sportieve – verder kan vergroten.