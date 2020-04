Hoe de 'fantoomgoal’ van Thomas Helmer een pijnlijk staartje kreeg

Dumoulin: Hopen op doorgaan Tour is misschien tegen beter weten in

22 april Tom Dumoulin heeft bijna een jaar niet gekoerst en zit nu door de coronacrisis ook half werkloos thuis. Deze zomer had hij voor de gele trui in de Tour de France willen gaan, maar dat moet nog heel even op zich laten wachten tot eind augustus. In onze wielerpodcast praat Tom Dumoulin met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam over de Tour, zijn knie en het feit dat hij werd uitgeloot voor de studie geneeskunde.