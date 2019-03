Hoe de Formule 1 de sport aantrekkelijker wil maken

Ook staat de geldverdeling ter discussie. In de oude afspraken is vastgelegd dat Ferrari simpelweg zo'n 80 miljoen euro krijgt, puur omdat het Ferrari is. Het belang van de Italianen voor de Formule 1 is gigantisch en deze historische waarde wordt zo uitgedrukt. Mercedes en Williams krijgen ook geld voor hun aanwezigheid, maar dat is een veel kleiner bedrag. Deze ‘bonusstructuren’ zijn een doorn in het oog van de kleinere teams, maar Ferrari wil het ‘extraatje’ uiteraard niet zomaar afstaan en heeft zelfs gedreigd om te vertrekken uit de sport, mocht Liberty het belang van Ferrari niet erkennen. Ross Brawn, de technisch directeur van de Formule 1, erkende al dat deze besprekingen zeer zwaar gaan worden. ,,De teams die alles hebben, willen dat houden en degenen die niets hebben, willen meer. Op dit moment zijn er teams die laatste kunnen worden en nog meer geld binnenkrijgen dan de wereldkampioen. Dat voelt niet goed.”