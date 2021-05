Hoe de tweekamp tussen Verstappen en Hamilton deze week nog smeuïger werd

LIVE | Karsdorp moet stunten tegen Van de Beek, Aubameyang raakt de paal tegen Villarreal

21:29 In Londen en Rome staan vanavond de returns van de halve finales van de Europa League op het programma. De rol van AS Roma lijkt uitgespeeld na de nederlaag van 6-2 van vorige week op Old Trafford. Arsenal moet in het Emirates Stadium een 2-1 nederlaag goedmaken tegen de Spaanse subtopper Villarreal. Volg de hoogtepunten in ons liveblog.