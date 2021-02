Hoe de vrouwen elkaar naar de wereldtitel duwden: ‘Winnaars hebben altijd gelijk’

Het elkaar duwen op de ploegachtervolging heeft de toekomst in het langebaanschaatsen. Dat was de eensluidende conclusie van de drie Nederlandse vrouwen die Oranje goud bezorgden op dit olympische onderdeel.

,,De winnaars hebben altijd gelijk”, beaamde kopvrouw Ireen Wüst, die haar zesde wereldtitel in deze discipline veroverde. Ze had eerder haar onbegrip uitgesproken dat Nederland in tegenstelling tot andere landen nog niet was overgestapt op de nieuwe tactiek.

,,Dit is de juiste manier, door elkaar op te duwen kunnen we veel snelheid behouden”, vulde Antoinette de Jong bij de NOS aan. De Friezin won donderdag ook al goud op de 3000 meter. ,,Het was spannend, want we hebben nog nooit zo gereden op de achtervolging. Maar we hebben er kennelijk talent voor”, lachte Irene Schouten, die als derde vrouw het treintje op gang hield en met een uiterste sprint het goud veiligstelde.

,,Al dat duwen is voor mij niet nieuw”, gaf Schouten te kennen. ,,In de massastart en op marathons gebeurt dat regelmatig. Dus ik weet wel hoe dat moet. Hier moeten we verder mee. Goed, Japan was er nu niet bij, maar dat neemt niet weg dat wij nu weer wereldkampioen zijn. We moeten er gewoon voor zorgen dat we door veel te trainen in het olympische seizoen nog wat scherper op de achtervolging zijn.”

Ook de Nederlandse mannenploeg behaalde goud, maar deed dat nog zonder veel duwwerk. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink reden ook voor de eerste keer met elkaar en kozen mede daarom voor een wat meer behouden uitvoering, die niettemin ook net voldoende bleek voor goud.

