Hoe Feyenoord plots van plek vier naar plek één kan stijgen

Zwangere Morgan wil op de Spelen alweer voetballen

11:00 Alex Morgan is in verwachting van haar eerste kind. Maar zodra ze is bevallen, wil ze zo snel mogelijk weer het veld op. De 30-jarige spits van Orlando Pride en van ‘Team USA’ heeft haar zinnen gezet op de Olympische Spelen in Japan. ,,Het wordt krap, maar als het lukt, wil ik daar mijn land vertegenwoordigen”, zegt Morgan, die twee weken geleden onthulde dat ze zwanger is.