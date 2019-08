Hoe gaat het met deze zes Twentse spelers in het buitenland?

ENSCHEDE - Alle voetbalcompetities over de grens lopen weer.Wout Weghorst scoorde alweer twee keer en Hidde ter Avest kampt met een blessure. Hoe vergaat het andere Tukkers over de grens?

Ola John (27) Vitória SC

Waar is Ola John gebleven? De aanvaller uit Nijverdal speelt sinds een jaar bij de Portugese subtopper Vitória SC in Guimarães. John viel afgelopen weekeinde in de 80ste minuut in, zijn ploeg speelde gelijk. Elk transferwindow zijn er geruchten over een terugkeer naar FC Twente, de club die hij zeven jaar geleden eigenlijk niet wilde verlaten. Volgens de speler moest hij naar Benfica, omdat het toenmalige bestuur geld nodig had. Liever was hij langer in Enschede gebleven. Zijn contract loopt volgend jaar af.

Hidde ter Avest.

Hidde ter Avest (22) Udinese

De verdediger zat afgelopen weekeinde niet bij de selectie van Udinese vanwege een knieblessure. Zijn ploeg won het eerste competitieduel wel in eigen huis van AC Milan. Ter Avest ligt er sinds drie weken uit en is bezig met zijn revalidatie. Ondanks de fysieke tegenslag, heeft hij het erg naar zijn zin in Italië.

In de zomer van 2018 maakte de speler uit Wierden na tien jaar FC Twente de overstap naar de Serie A. En hij is nog altijd maar 22 jaar. In zijn eerste seizoen speelde hij veertien wedstrijden en keek hij met een tevreden gevoel terug.

Tjaronn Chery.

Tjaronn Chery (31), Maccabi Haifa

De maat van El Ahmadi verruilde China een paar weken geleden voor Maccabi Haifa (Israël). Tjaronn Chery, ook uit Enschede, viel afgelopen weekeinde in de eerste competitiewedstrijd na een half uurtje in. Zijn ploeg won met 4-3 van Hapoel Raanana FC. Nikita Rukavytsya maakte de vierde goal, hem kennen we nog van FC Twente.

Joey Pelupessy.

Joey Pelupessy (26), Sheffield Wednesday

Hij viel in de tweede wedstrijd van de competitie nog in voor Sheffield Wednesday, kreeg er complimenten voor, maar zat het duel erna niet bij de selectie. De signalen van interim-trainer Lee Bullen zijn Joey Pelupessy niet helemaal helder. Feit is dat de club hem wil behouden en hij niet weg mag en ook niet weg wil. Sheffield Wednesday speelde al vijf competitieduels, won er drie en verloor er twee. Gisteren speelde de ploeg het bekerduel tegen Rotherham, met de Nijverdaller in de basis. De oud-aanvoerder van Heracles raakte na het ontslag van trainer Jos Luhukay zijn basisplek kwijt. Onder diens opvolger Steve Bruce knokte hij zich terug, maar pech voor Pelupessy: Bruce is vertrokken.

Karim El Ahmadi.

Karim El Ahmadi (34), Al-Ittihad Club

Hij is aanvoerder van het team uit Saoedi-Arabië en speelt met zijn team deze week de kwartfinale van de Arabische Champions League. De uit Enschede afkomstige speler heeft nog een contract tot 2020, maar de kans is aanwezig dat hij daarvoor al terugkeert naar Europa. Opvallend is, dat hij is opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, terwijl hij eerder had aangegeven geen international meer te willen zijn.

Wout Weghorst.

Wout Weghorst (27), VfL Wolfsburg

De spits uit Borne gaat gewoon verder met scoren in de Bundesliga. Twee wedstrijden gespeeld, twee doelpunten. Vorig jaar maakte hij er zeventien, afgelopen weekeinde was het tegen Hertha BSC raak vanaf elf meter. Zijn ploeg heeft nog geen punten verloren, dat geldt trouwens ook voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en zijn Twentse assistent Hendrie Krüzen.