Hoe Jan Bos de toon zette voor sprintland Nederland

Maar Bos was van mening dat zijn kwaliteiten ergens anders lagen en liet zich ombouwen tot sprinter. Nieuwe schokdempers eronder, speciale spoiler erop, andere benzine erin en racen maar. En met succes. Onder de bezielende leiding van de Amerikaanse cowboy Peter Mueller veroverde Bos in 1998 de wereldtitel sprint. Een dolenthousiaste Erben Wennemars volgde in zijn kielzog en werd derde op dat WK. Erbens tijd zou later komen.



Sinds die dag, sinds 25 januari 1998, is Nederland een sprintnatie. We vinden het tegenwoordig doornormaal dat onze schaatsers zich meten met het Aziatische, Russische en Noord-Amerikaanse geweld. We draaien zelfs onze hand niet meer om voor een heuse clean sweep op de olympische 500 meter, zoals vier jaar geleden in in Sotsji. Sprintland Nederland telt mee. En dat begon bij Jan Bos.