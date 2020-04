Hoe kunnen FC Twente en Heracles de supporters toch behagen? Denk mee en stuur uw tips

Er is creativiteit gevraagd, op vele fronten. En daarbij is de hulp van de eigen achterban natuurlijk altijd welkom. Wat kunnen de clubs doen voor hun seizoenkaarthouders nu deze competitie niet wordt uitgespeeld en de kans aanwezig is dat er bij de start van het nieuwe seizoen ook geen toeschouwers in de stadions mogen? Hoe kan er toch iets van sfeer ontstaan? Gaan ze in VAK-P allemaal kartonnen figuurtjes neerzetten, zoals in Duitsland inmiddels al is gebeurd?