Hoe ‘Mighty’ kan Michael van Gerwen nog worden? ‘Niemand gaat ooit nog het darten zo erg domineren, ook hij niet’

Video Van Gerwen over zijn toeren na verlies tegen Noppert: ‘Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was’

5 oktober Voor Michael van Gerwen is de World Grand Prix in Leicester al na één ronde voorbij. De vijfvoudig winnaar moest verrassend zijn meerdere erkennen in landgenoot Danny Noppert. De Fries zegevierde met 2-0 in sets.