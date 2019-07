Hoe Norris een peperdure McLaren in het grind parkeerde

Door Arjan Schouten



Die mediadag, het blijft altijd een beetje ongemakkelijk opstarten. Twintig raspaardjes die moeten doen waar ze helemaal geen trek in hebben: praten, praten en nog meer praten. Over de vorige race. Over de komende race. Over de auto. Over de motor. Over de updates. Over de upgrades. Over hun toekomst. Over hun verleden. Over zelf gedane uitspraken. Over uitspraken die door anderen zijn gedaan. Nee, blij worden de Formule 1-coureurs er doorgaans niet van. En als ze dan geluk hebben, mogen ze ergens op die oh zo saaie mediadag tussen alle verplichte nummertjes door eventjes in een bijzonder scheurijzer kruipen voor een paar rondjes. Zoals Max Verstappen die zich in de DB5 even James Bond waande en de klassieke wagen uit Goldfinger wel mee naar huis wilde nemen.



Maar voor het hoogtepunt van een toch vrij gezapige mediadag in Engeland zorgde de lokale knuffelbeer Lando Norris. De pas 19 jaar oude coureur van McLaren mocht aanschuiven in de persconferentie en hield het daar niet droog na een geslaagde grap van Daniel Ricciardo. Met de tranen van het lachen in zijn ogen, deed hij zelfs even zijn microfoon af omdat er alleen nog maar hele hoge kreetjes (‘This Guy, hahahahaha’) van plezier uit zijn mond kwamen.