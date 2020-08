Hoe sensatieploeg Atalanta het Champions League-seizoen dramatisch startte

Met een derde plek in de Serie A mocht Atalanta Bergamo dit seizoen debuteren op het hoogste Europese podium: de Champions League. Het debuut van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens in het miljardenbal verliep echter niet zoals gewenst. En dat mag een understatement genoemd worden. In Groep C met ook Manchester City en Sjachtar Donetsk moest toch in elk geval de openingswedstrijd tegen Dinamo Zagreb gewonnen worden. Dat lukte echter niet. En niet eens bijna. Bij het Champions League-debuut ging Atalanta met liefst 4-0 onderuit in Kroatië, mede door drie goals van Mislav Orsic.



De situatie werd er in de twee daaropvolgende wedstrijd ook niet beter op voor Atalanta. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini slikte in San Siro, waar Atalanta de thuiswedstrijden afwerkte, een pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Sjachtar Donetsk door een goal in de 95ste minuut. Toen in de derde wedstrijd met 5-1 werd verloren van Manchester City leek het debuutseizoen in de Champions League er nagenoeg op te zitten. Manchester City had al negen punten, Dinamo Zagreb en Sjachtar Donetsk allebei vier en Atalanta stond kansloos laatste met nul punten uit drie wedstrijden.