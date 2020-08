Hoe stonden de halvefinalisten er een decennium geleden voor?

Paris Saint-Germain

De tijden van Ronaldinho in Parijs waren al lang en breed voorbij, de hegemonie van Olympique Lyon (zeven landstitels op rij) kwam ten einde en de oliemiljarden uit Qatar waren nog ver te zoeken in het Parc des Princes. In 2010 en de jaren daarvoor was PSG een middenmoter uit de Ligue 1, totdat Qatar Sports Investments in 2011 de voetbalclub overnam en er miljoenen in begon te pompen. De opmars was begonnen, de heerschappij in de Franse competitie kwam eraan. Grote namen als Thiago Silva (42 miljoen), Zlatan Ibrahimovic (21 miljoen) en Edinson Cavani (64,5 miljoen) kwamen naar de Franse hoofdstad. De miljoenen vlogen sneller over de toonbank dan dat er olie uit de grond wordt gepompt, waar eerst bescheiden bedragen werden neergeteld voor aankopen.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic was een van de eerste grote aankopen bij Paris Saint-Germain. De Zweed kwam in de zomer van 2012. Het jaar daarna werden de Parijzenaars kampioen van Frankrijk. © EPA

Vanaf het seizoen 2012/13 voetbalde PSG zich zeven keer naar de landstitel, alleen in 2016/17 won het AS Monaco van Kylian Mbappé. Inmiddels investeerden de puissant rijke eigenaren meer dan een miljard euro in de club met Neymar (222 miljoen) en Mbappé (180 miljoen euro) als duurste aankopen. Maar succes op het Europese toneel bleef vooralsnog uit. De Parijzenaars kwamen nooit verder dan de kwartfinales. Het wordt tijd dat de investeringen zich ook in de Champions League gaan uitbetalen.

RB Leipzig

Wie er een Duitse voetbalencyclopdie op naslaat, kan misschien zijn ogen niet geloven, maar het is toch echt zo: RB Leipzig bestond in 2010 pas één seizoen. De club kwam uit op het vijfde niveau in Duitsland, vergelijkbaar met de hoofdklasse in Nederland, nadat de licentie van SVV Markranstädt was overgenomen. Eigenlijk staat RB voor Red Bull, maar die sponsornaam verbood de Duitse voetbalbond en dus staat het voor RasenBallsport Leipzig.

Volledig scherm Beelden van RB Leipzig in 2009, toen de club nog uitkwam op het vijfde niveau in Duitsland. © BSR Agency

De club reeg de promoties met dank aan de kapitale injecties van oprichter Dietrich Mateschitz, bedenker van Red Bull, aaneen. In 2016 promoveerde RB Leipzig naar de Bundesliga dankzij de tweede plaats in 2. Bundesliga. Sindsdien is de club een gevestigde naam in de top van de ranglijst (niet lager dan een zesde plek), maar wel eentje die woede oproept bij supporters. Zij vinden dat het beleid van de club indruist tegen alles waar het Duitse voetbal voor staat. Verguisd of niet, de manier waarop eigenaar Mateschitz zijn club leidt werpt wel zijn vruchten af. Elf jaar nadat hij de licentie overnam van Markranstädt mag de ploeg van trainer Julian Nagelsmann dromen van Champions League-winst.

Bayern München

Louis van Gaal staat aan het roer en leidt Bayern München meteen naar de landstitel, Arjen Robben speelt net in Beieren en David Alaba (17 jaar) wordt de jongste Bayern-debutant ooit in een Europese wedstrijd. Zo stond Der Rekordmeister er tien jaar geleden voor. Het afgelopen decennium is er weinig veranderd in Zuid-Duitsland op sportief gebied. Op twee seizoenen na kroonde Bayern zich tot landskampioen, alleen in 2011 en 2012 pakte Borussia Dortmund de titel. Onder Jupp Heynckes wordt in 2013 de historische treble (Duitse beker, Bundesliga én Champions League dankzij Robben) gewonnen.

Volledig scherm Thomas Müller beleeft onder Hansi Flick zijn wedergeboorte bij Bayern München. © REUTERS

Maar onder trainer Hans-Dieter Hansi Flick wervelt de ploeg als nooit tevoren. Hij volgde in november de ontslagen Niko Kovac op en kreeg de ploeg weer aan de praat. Robert Lewandowksi is de grote ster, Alaba staat nog altijd in de basis en Thomas Müller (8 goals, 21 assists) beleeft zijn wedergeboorte. Bayern is na de afslachting van FC Barcelona (8-2) dé topfavoriet voor de eindzege en kan de eerste treble in zeven jaar pakken.

Olympique Lyon

De weg omlaag is ingezet na zeven vette jaren in de Franse competitie met Karim Benzema als de onbetwiste aanvalsleider en Juninho Pernambucano als captain én vrije trappenspecialist. Maar de vrees van iedere verdediger is net naar Real Madrid verkast en de Braziliaan spekt zijn bankrekening in Qatar. De klad komt erin. Olympique Lyon beleeft magere tijden met één halve finale in de Champions League in 2010, de Coupe de France en de Trophée des Champions in 2012. Het blijft bij deze magere oogst en Paris Saint-Germain neemt de hegemonie in de Ligue 1 over.

Volledig scherm Karim Benzema, Lyons hoop in bange dagen vertrok in 2009 naar Real Madrid. © AP

Met Memphis Depay als aanvoerder verraste Lyon vriend en vijand in het miljardenbal. In de competitie kan de ploeg amper potten breken met de zevende plaats in het afgelopen seizoen en in de bekerfinale werd, uiteraard, verloren van PSG na strafschoppen. Misschien dat er weer glorietijden aanbreken na het bereiken van de halve finales en kan Memphis zijn ploeg naar de eerste Champions Leaguefinale in de historie leiden. Dan moet wel worden afgerekend met topfavoriet Bayern.

