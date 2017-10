Hoe verhoudt de Belgische subtop zich met de onze?

De Fauw verliet de eredivisie zes jaar geleden voor Club Brugge en speelt nu voor Zulte. ,,Ik denk dat ik dat toen precies op het juiste moment heb gedaan. Dat het Belgische clubvoetbal zich juist op dat moment beter is gaan ontwikkelen, terwijl je in Nederland een omgekeerde beweging ziet. Alleen al de stadions zijn allemaal nieuw of mooier geworden."



Derijck vergt in België meer van zijn lichaam dan in Nederland. ,,Ik sta hier bijna alleen maar tegen jongens die groter zijn dan 1.90 meter. Daardoor heb je bijna nooit Nederlands heen-en-weervoetbal. Met zulke jongens word je in Europa ook niet onder de voet gelopen."



Degryse denkt dat Anderlecht en Club Brugge van hetzelfde niveau als Ajax, PSV en Feyenoord zijn. ,,Maar de Belgische subtop is breder." De Fauw: ,,Vroeger maakten toch vooral Anderlecht en Club de dienst uit. Genk, Gent en Zulte praten ook mee tegenwoordig."



Dat komt niet per se door de invoering van de play-offs, die in België uitgebreider zijn dan in Nederland. Met onder meer een aparte competitie om de kampioen te bepalen. De Fauw: ,,Dan krijg je veel topwedstrijden. Dat is goed. Maar de rest van de competitie hangt er een beetje bij omdat die andere play-offwedstrijden er veel minder toe doen." Zo is ook weer niet alles momenteel beter in België.