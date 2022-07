Hoe volg je de Ronde van Frankrijk via de krant en de site?

De 109de editie van de Tour de France begint vrijdagmiddag in Kopenhagen. Deze krant gaat met het peloton mee naar Parijs. Hoe is de Ronde van Frankrijk de komende weken te volgen?

Liveblog en uitslagen

Via de site kun je van minuut tot minuut de etappe en het laatste Tournieuws volgen in het liveblog. Online vind je ook alle volledige uitslagen en klassementen. Tourverslaggevers Daniël Dwarswaard en Daan Hakkenberg doen vanuit Frankrijk verslag in de vorm van nieuws- en achtergrondverhalen en interviews. Deze artikelen verschijnen in de krant en (Premium) ook op de site.

Columns

In de krant en op de site lees je ook vijf keer per week de column van Thijs Zonneveld. Op dinsdag is oud-wielerprof Laurens ten Dam de columnist van dienst.

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam nemen tijdens de Tour de France iedere dag twee keer een podcast In Het Wiel op.

Video en podcast

Thijs Zonneveld is daarnaast, met Hidde van Warmerdam en Michiel Elijzen, het gezicht en de stem van de video-uitzendingen en podcasts die dagelijks te zien en te beluisteren zijn via de site. De podcast van In Het Wiel is er twee keer per dag: elke ochtend vanaf 06.00 uur de Vooruitblik en elke avond rond 19.00 uur de Terugblik.

Om 09.30 uur kun je op de site kijken naar de video-voorbeschouwing van In Het Wiel, zodat je weet wat de renners die dag te wachten staat. Na de start en na de finish volgen korte video’s met de eerste reacties van renners.

Tourspel

Of waag een gokje en doe mee aan het Tourspel. Verdien dagelijks punten met de renners die je hebt gekozen en maak kans op een racefiets of een fietstrainer. Er zijn elke dag prijzen te winnen. Let op: inschrijven (via deze link) kan tot vrijdagmiddag 1 juli 16.00 uur.