Hoe wielergod Mario Cipollini van zijn sokkel viel: ‘Ik vermoord je, je zal het geluid van je botten horen als ik ze breek’

Heracles-trai­ner John Lammers gaat maar met één reden naar Kerkrade: ‘We willen het bekerduel tegen Roda JC winnen’

ALMELO - Heracles-trainer John Lammers is klip en klaar: de oefenmeester van de Almelose eerstedivisionist kijkt niet echt uit naar de bekerontmoeting dinsdagavond in Kerkrade tegen Roda JC. „Een vervelende tegenstander op een vervelend moment, slechter konden we het niet treffen.”

18 oktober