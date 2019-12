Hoenselaar geniet van WK-sensatie Sherrock

Francis Hoenselaar hoopt dat in navolging van de Engelse dartster Fallon Sherrock meer vrouwen de kans gaan krijgen om uit te blinken op het WK van de PDC. De 54-jarige Rotterdamse, die zelf in het eerste decennium van deze eeuw zes keer de finale van het WK voor vrouwen haalde, geniet van de prestaties van Sherrock in Alexandra Palace.

,,Iedereen heeft het over haar, ze zorgt voor kijkplezier in de zaal en op tv”, zegt Hoenselaar. ,,Als meer vrouwen dit niveau kunnen aantikken, denkt PDC-baas Barry Hearn wellicht wel: we moeten meer ruimte maken voor vrouwen op het WK.”

Nu zijn slechts twee van de 96 plekken in het deelnemersveld bestemd voor vrouwen, die hun eigen WK hebben bij de BDO, de bond die in de schaduw staat van de PDC. Sherrock schreef onlangs dartshistorie door als eerste vrouw een partij te winnen op het WK van de profdarters. Na haar zege op haar jonge landgenoot Ted Evetts (3-2) volgde een nog grotere stunt, toen de 25-jarige Engelse met Mensur Suljovic ook de nummer 11 van de plaatsingslijst uitschakelde (3-1).

,,Vooral haar concentratie valt op”, zegt Hoenselaar. ,,In Alexandra Palace staan 10.000 man die allemaal voor haar juichen en schreeuwen. Dan is het heel moeilijk om je concentratie vast te houden. Maar het lijkt of ze een aan-/uitknop heeft. Ze kan zich heel goed afsluiten voor alles wat om haar heen gebeurt. Iedere topsporter wil dat graag, maar het is heel moeilijk om zo geconcentreerd te kunnen zijn. Het is uitzonderlijk knap wat Fallon laat zien. In de tweede ronde keek iedereen naar haar en toen liet ze het gewoon weer zien. Die nuchterheid is haar kracht.”

Hoenselaar werd een bekende Nederlandse in de tijd dat Raymond van Barneveld vier wereldtitels veroverde bij de BDO. De vrouwen speelden hun toernooi gelijktijdig met de mannen en dus kwam de Rotterdamse vaak op tv. Vijf keer verloor ze in de WK-finale van de Engelse Trina Gulliver, maar in 2009 was de wereldtitel voor de Rotterdamse. Enkele jaren later borg ze haar pijlen voorgoed op. Hoenselaar, die nu in een sportwinkel werkt, stuurde onlangs via-via een berichtje naar Sherrock. ,,Ik heb geschreven dat ze het fantastisch doet, dat ze moet genieten en dat haar interviews fantastisch zijn.”

De vrouwelijke sensatie van het WK neemt het morgen in de derde ronde op tegen Chris Dobey. ,,Het publiek zal volledig op de hand van Fallon zijn, maar ik denk wel dat Dobey iets meer karakter heeft dan haar vorige twee tegenstanders. Hij zal wat beter bestand zijn tegen de druk. Degene die z’n zenuwen het beste onder controle heeft, gaat door”, aldus Hoenselaar.