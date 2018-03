Hofland vervangt zieke Keukeleire in Gent-Wevelgem

Keukeleire ontbrak daardoor gisteren al in E3 Harelbeke, gewonnen door Niki Terpstra, en verschijnt morgen ook niet aan de start van Gent-Wevelgem. Vorig jaar werd hij in Wevelgem in de sprint om de zege verslagen door landgenoot Greg Van Avermaet.

De Nederlandse sprinter Moreno Hofland vervangt Keukeleire in de ploeg van Lotto Soudal. De Duitse topsprinter André Greipel haakte vorige week al af, door een zware val in Milaan-Sanremo. Greipel liep daarbij een complexe sleutelbeenbreuk op en moest een operatie ondergaan.

Keukeleire was van plan om in negentien dagen tijd zeven koersen te rijden: Driedaagse Brugge-De Panne, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix.