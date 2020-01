Hogenkamp ergert zich in Melbourne: 'Het was smerig’

Door Rik Spekenbrink



Hogenkamp speelde in de Nederlandse nacht tegen de Chinese Xiyu Wang, nummer 134 van de wereld. Die won met 6-3, 6-2. Het begin van het kwalificatietoernooi werd in de ochtend nog even uitgesteld, door de slechte luchtkwaliteit boven het park. Een ongunstige wind blies rook en mist over de banen, een gevolg van de hevige bosbranden in onder meer de deelstaat Victoria. Uiteindelijk besloot de toernooileiding dat er toch begonnen kon worden aan de eerste 64 wedstrijden in het kwalificatietoernooi.