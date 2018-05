Hogenkamp op Court Suzanne Lenglen tegen Sjarapova, Bertens op baan 7

Het Court Suzanne Lenglen is met 10.068 stoeltjes het tweede stadion op het tenniscomplex van Roland Garros in Parijs. Het grootste stadion is het Court Philippe Chatrier met 14.840 plaatsen.



Sjarapova schreef het grandslamtoernooi in Parijs in 2012 en 2014 op haar naam. De afgelopen twee jaar deed ze niet mee aan Roland Garros. Hogenkamp speelde één keer eerder tegen de Russische tennisdiva. In 2015 zegevierde Sjarapova op Wimbledon in de tweede ronde in twee sets over de Nederlandse tennisster (6-3, 6-1). Hogenkamp bereikte evenals vorig jaar in Parijs als kwalificatiespeelster het hoofdtoernooi. In 2017 haalde ze de tweede ronde.