Hogenkamp strandt in eerste ronde in Tokio

Richel Hogenkamp is in Tokio in de eerste ronde uitgeschakeld. De Doetinchemse trof het niet met haar loting. Haar tegenstandster was de Chinese Zhang Shuai, de nummer twee van de plaatsingslijst. Zhang klaarde de klus in twee sets: 6-3 en 6-3.