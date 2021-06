Hogenkamp strandt in kwalificaties Wimbledon, Haase en Griekspoor later vandaag in actie

Ban op protestac­ties tijdens EK is gebroken: 'Echt opvallend dat dit gebeurt’

9:00 Een regenboogarmband mag wel, een stadion in regenboogkleuren niet. Sommige teams knielen tegen racisme, andere blijven staan. Het is lastig om op een podium als het EK voetbal kleur te bekennen. Toch is het opvallend wat er gebeurt, zegt historicus Paul Reef. ,,Dit was vroeger totaal verboden.”