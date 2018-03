Hogenkamp verder in kwalificatie Indian Wells

Video Brad Jones krijgt na vier jaar oproep van Van Marwijk

7:49 Bondscoach Bert van Marwijk van Australië heeft Brad Jones opgeroepen voor een tweetal oefenduels met Noorwegen (23 maart in Oslo) en Colombia (26 maart in Londen) in de voorbereiding op het WK voetbal van komende zomer in Rusland.