Hoger Barça-bod op Lewandowski, Vitesse legt Haïtiaan vast en aast op Meulensteen, NEC verliest Okita

Met video Ellen van Dijk maakt gehakt van concurren­tie en is Nederlands kampioen tijdrijden

Ellen van Dijk heeft haar favorietenstatus waargemaakt en is Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De 35-jarige wielrenster legde het parcours in Emmen 1 minuut en 3 seconden sneller af dan Shirin van Anrooij, die op de tweede plaats eindigde. Het brons was voor Riejanne Markus.

22 juni