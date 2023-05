Holger Rune dendert na stunt tegen Novak Djokovic door in Rome en treft Daniil Medvedev in finale

De Deense tennisser Holger Rune heeft zich voor de derde keer geplaatst voor de finale van een masterstoernooi. Dat deed de nummer 7 van de wereld ten koste van de Noor Casper Ruud, de mondiale nummer 4. In 2 uur en 43 minuten werd het in Rome 6-7 (2), 6-4, 6-2.

De 20 jaar oude Rune stond in de tweede set met 4-2 achter, maar won zowaar vier games op een rij. In de beslissende set liep hij snel uit naar 4-1 en hij benutte bij 5-2 op de service van Ruud zijn eerste wedstrijdpunt. Rune werd halverwege de tweede set nog behandeld op de baan, maar van een ernstige blessure leek geen sprake. Na de behandeling knokte hij zich terug in de wedstrijd.

Rune won vorig jaar het masterstoernooi van Parijs en was dit jaar finalist in Monte Carlo. Deze week in Rome zorgde hij voor een stunt door Novak Djokovic in de kwartfinales uit te schakelen.

Tegen Medvedev

Rune neemt het in de finale op tegen Daniil Medvedev, die zich voor het eerst plaatste voor de finale van een masterstoernooi op gravel. De nummer 3 van de wereld was in de Italiaanse hoofdstad met 7-5 7-5 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas. De finale werd twee keer onderbroken vanwege de regen in Rome. Het was enige tijd twijfelachtig of de halve finale wel op zaterdag voltooid kon worden, maar rond 21.30 uur was de baan toch bespeelbaar.

