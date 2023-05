Holger Rune stunt tijdens masterstoernooi Rome met zege op Novak Djokovic: ‘Daar ben ik best trots op’

Met samenvattingNovak Djokovic is uitgeschakeld op het masterstoernooi van Rome. De Servische favoriet, zesvoudig winnaar van het evenement, verloor in de kwartfinale in drie sets van Holger Rune. Het 20-jarige Deense talent sloeg toe in drie sets, 6-2, 4-6, 6-2.

Al in de eerste set kwam Djokovic nauwelijks in zijn spel. Het werd iets beter, nadat hij aan het begin van het tweede bedrijf kort was behandeld aan een blessure. Hij won de tweede set, maar een dubbele break van Rune aan het begin van de derde werd hem te machtig.

,,Dit is echt een grote overwinning voor mij”, reageerde Rune. ,,Weliswaar heb ik hem eerder verslagen, maar spelen tegen Djokovic is steeds weer een ongelooflijke uitdaging voor mij. Hij is een van de beste tennissers ooit. Ik wist dat ik op mijn best moest zijn om te winnen en dat was ik. Daar ben ik best trots op. Maar ik blijf bescheiden. Ik heb nog lang niet zoveel gewonnen als hij.”

Volledig scherm Novak Djokovic (l) feliciteert zijn tegenstander Holger Rune (r) met de zege. © AP

De 35-jarige Djokovic bereidt zich voor op Roland Garros. Hij won dit jaar al de Australian Open. Djokovic is momenteel nog de nummer 1 van de wereld, maar raakt die positie na het toernooi in Rome weer kwijt aan de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat was ook gebeurd als hij het toernooi in Italië had gewonnen.

Met alle vertrouwen gaat hij naar Parijs, liet Djokovic na zijn nederlaag weten. ,,Ik ga trainen voor het belangrijkste graveltoernooi van het seizoen. Ik weet dat ik beter kan en ik verheug me erop bepaalde aspecten van mijn spel te analyseren en weer helemaal fit te worden. Hopelijk ben ik straks weer volledig de oude, dat is mijn voornaamste doel. Ik heb verloren van een talentvolle, dynamische speler. Dat kan. Dat er een nieuwe generatie is opgestaan is voor mij al een tijdje duidelijk.”

Alcaraz zelf verloor maandag in Rome weliswaar verrassend van de Hongaarse qualifier Fabian Marozsan, maar had op dit toernooi geen punten voor de wereldranglijst te verdedigen. Rune speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en de Argentijn Francisco Cerundolo.

Koolhof met Skupski naar halve finale in Rome Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski hebben de halve finales bereikt van het tennistoernooi in Rome. Ze waren in de kwartfinale te sterk voor de Australiërs Jason Kubler en Alex De Minaur: 6-4 6-4. Koolhof en Skupski stuiten in de halve eindstrijd op Botic van de Zandschulp en Robin Haase, die gisteren al hun kwartfinale tegen de Schot Jamie Murray en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland wonnen: 3-6 7-6 (3) 10-6. Van de Zandschulp strandde afgelopen vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel in Rome. Hij ging in twee sets onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 6-2 6-4. Bij de vrouwen staan Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk in de halve finale van het dubbelspel.

