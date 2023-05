Hollandse glorie in Vuelta Femenina: Charlotte Kool wint sprint, Marianne Vos nieuwe leidster

Ook in de tweede etappe was er daarmee volop Nederlands succes. Gisteren greep Jumbo-Visma in de ploegentijdrit in Torrevieja al de zege en vandaag was de overwinning vandaag dus een prooi voor Team DSM. Een vlakke rit in het zuiden van de regio Valencia eindigde een massasprint, waar de Amerikaanse Chloé Dygert al vroeg wegsprintte bij haar tegenstanders en op de overwinning af leek te koersen.