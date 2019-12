Holten Dorp van de Ronde van Overijssel

Het internationale deelnemersveld krijgt in Holten een extra premiesprint voor de wielen. Voorzitter van de Ronde van Overijssel Michiel Vincent spreekt van een logische keuze. „Holten is altijd een belangrijk punt in de wedstrijd, wie na een hele dag van zware koers de Holterberg heeft overleefd en vooraan zit in de finale maakt kans op de winst. Daarnaast is Holten ook een wielerdorp bij uitstek. Welke wielrenner kent de Holterberg niet? En dat de start en finish – zoals altijd - in Rijssen zijn, maakt het natuurlijk extra bijzonder. De gemeente Rijssen-Holten is hiermee op zaterdag 2 mei 2020 écht het wielercentrum van Nederland ”