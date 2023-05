Honda blijft behouden voor Formule 1 en gaat motor Aston Martin leveren

Aston Martin bevestigt op de eigen website dat het team vanaf 2026 een fabriekspartnerschap aangaat met Honda. De Japanse fabrikant zal over drie jaar een motor gaan leveren die voldoet aan de nieuwe voorschriften in de Formule 1. In de nieuwe regelgeving moet er meer gebruik worden gemaakt van elektriciteit en zal er volledig duurzame brandstof moeten worden geleverd.

Honda was de laatste jaren de partner van Red Bull en Alpha Tauri. Max Verstappen uitte in de eerste jaren van de samenwerking kritiek op de Japanse motor. De Nederlander viel te vaak uit en had met name in 2020 last van een haperende krachtbron, maar hield altijd vertrouwen. Dat was de reden dat hij altijd bij Red Bull bleef, ook na de moeizame jaren met Renault. Het leidde de afgelopen twee jaar tot de wereldtitel. Vanaf 2026 werkt Red Bull samen met Ford.

,,Het is geweldig nieuws voor de Formule 1 dat Honda met Aston Martin gaat samenwerken om vanaf 2026 krachtbronnen te leveren’’, vertelde F1-baas Stefano Domenicali. ,,Dit is opnieuw een bewijs dat ons wereldwijde platform en onze groei merken een enorm potentieel bieden, en het laat ook zien dat onze plannen om in 2026 over te stappen op duurzame brandstoffen de juiste aanpak is om de autowereld alternatieve oplossingen te bieden om de planeet koolstofvrij te maken.’’

Honda, dat zich net als het Japanse Renault al meermaals terugtrok en toch weer behouden bleef voor de Formule, zou volgens de geruchten verlangen dat Yuki Tsunoda in beeld komt bij Aston Martin als er een stoeltje vrijkomt. Het Japanse bedrijf financiert momenteel ook zijn plekje bij Alpha Tauri. De 23-jarige Japanner is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1.

Tweede plek

Aston Martin, dat tot 2026 samenwerkt met Mercedes, presteert dit seizoen uitstekend in de Formule 1. Het Engelse team staat op de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Dat is voor een groot deel te danken aan de ervaren Fernando Alonso, die op plek drie staat in strijd om het wereldkampioenschap. Collega Lance Stroll staat op de achtste positie.

