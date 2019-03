Honda durft weer aan winnen te denken: ‘Niveau moet wel omhoog’

Honda levert vanaf dit jaar de motor aan de renstal van Max Verstappen. De Japanse fabrikant sprak voorafgaand aan het seizoen geen specifieke doelstelling uit, maar na de derde plaats van Verstappen in de openingsrace in Melbourne durft directeur Masashi Yamamoto het aan de ambities te verwoorden. ,,De situatie is dat we weer aan winnen kunnen denken en we hopen dat nog voor de zomerbreak te realiseren.''



De topman van Honda laat wel weten dat Mercedes en Ferrari op dit moment nog beter zijn. ,,,Het resultaat in de races is wat telt. Ons gevoel zegt dat we nog niet het prestatieniveau van Mercedes en Ferrari hebben en dat wij ons niveau moeten opkrikken”, vertelt de Japanner op de site van Motorsport.