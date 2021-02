Honderdduizenden Nederlanders op het ijs, maar één wedstrijd bleek te veel gevraagd

Podcast Ballen verstand ‘Laat Heracles eens opschieten met het nieuwe contract voor Wormuth’

15 februari ALMELO/HERACLES - Eindelijk viel er in 2021 weer wat te juichen voor FC Twente. En Heracles? Dat ontving na het duel tegen de beoogde kampioen Ajax niet de punten, maar wel het applaus. In De Podcast De Ballen Verstand gaan Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde verder in alle opvallende gebeurtenissen van het weekend. En die waren er zoals gewoonlijk weer voldoende.