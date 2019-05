‘Hoofd omhoog, borst vooruit: dit avontuur was historisch’

Ajax was slechts enkele seconden verwijderd van een plek in de finale van de Champions League. Door een goal van Lucas Moura (zijn derde) in de allerlaatste minuut van de blessuretijd spatte die droom keihard uiteen. Geen Madrid voor Ajax.



Zondag wacht echter een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de eredivisie, waarvan Ajax voor het eerst sinds 2014 kampioen van wil worden. ,,We hebben aangetoond wat dromen kunnen doen. Vandaag zijn we boos, vandaag huilen we, maar we zullen opstaan. Zoals we altijd doen. Zoals we het hele seizoen hebben gedaan. We zullen blijven vechten. Want het seizoen is nog niet voorbij", zo luidt de boodschap van de Amsterdammers.



