Hoogland klopt Lavreysen in sprintfinale en grijpt goud

Europese Spelen Wild pakt op omnium haar tweede gouden plak in Minsk

19:41 Kirsten Wild heeft bij de Europese Spelen in Minsk overtuigend het goud gepakt op het omnium. De 36-jarige Zwolse won de eerste drie onderdelen en zag haar voorsprong op de Italiaanse Elisa Balsamo en de Britse Jessica Roberts in de afsluitende puntenrace niet meer in gevaar komen.