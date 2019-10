Hoogland klopt wereldkampioen Lavreysen in sprintfinale

Hoogland en wereldkampioen Lavreysen werden vooraf al beschouwd als de grote favorieten bij het sprinttoernooi. De Nederlanders bezweken niet onder de druk en plaatsten zich met speels gemak voor de eindstrijd. Daarmee kreeg dit onderdeel dezelfde finale als bij de WK eerder dit jaar in het Poolse Pruszków. Toen was de 22-jarige Lavreysen de sterkste.



Hoogland bleek in Apeldoorn de beste van de twee. Hij won de twee sprints in de finale met overtuiging. In de eerste heat ging Hoogland van kop af de sprint aan en wist hij een kleine marge te houden met Lavreysen. In de tweede heat wist hij zijn tegenstander te verrassen met een aanval in de voorlaatste ronde en hield hij die voorsprong vast.