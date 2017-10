Hoogland pakt goud op tijdrit bij EK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Berlijn goud veroverd op de 1 kilometer tijdrit. De 24-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de finale met een tijd van 1.00,700 net iets sneller dan de Duitser Joachim Eilers (1.00,733). Brons was er voor de Fransman Quentin Lafargue, die een tijd van 1.00,906 neerzette.

In de kwalificatie was Lafargue sneller dan Hoogland, maar die kon in de finale het hoge tempo langer vasthouden.

Hoogland was vrijdag al goed voor zilver in het sprinttoernooi. Op de teamsprint veroverde hij donderdag brons. Voor Hoogland is het de tweede Europese titel op de kilometer. In 2015 won de sprinter de titel ook al naast het goud op de sprint en de teamsprint.

In het keirintoernooi werden Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx uitgeschakeld. Van Riessen werd vierde in haar halve finale. Braspennincx kwam in haar halve finale hard ten val.