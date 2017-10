Hoogland verovert Europese titel op kilometer

Hoogland staat daarmee voor de derde keer op het podium van de Europese titelstrijd in Berlijn. Hij won brons op de teamsprint en zilver op de sprint. Het werd pas vandaag duidelijk of Hoogland voor de titel zou gaan op dit onderdeel. Door een blessure van landgenoot Harrie Lavreysen bestond de kans dat Hoogland de keirin zou gaan rijden op zondag. “Dan had ik het rustig aan gedaan op de kilometer” zegt Hoogland.

Opsteker

Maar dat bleek niet nodig en de snelle man uit Nijverdal reed naar de volle winst. Vooraf had hij geen idee waar hij toe in staat zou zijn op dit EK. “Ik ben in wedstrijden altijd beter dan op training, als ik het tegen tegenstanders opneem, wil ik ze verslaan en kan ik wat extra geven. Nadat ik vorig jaar in de individuele nummers geen echte successen boekte, is dit EK een opsteker.”