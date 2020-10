Hooligans Atalanta bekogelen spelersbussen Ajax

Heracles-trai­ner Wormuth heeft corona: ‘Vrijdag testte ik nog negatief, wat is er gebeurd?’

20:18 ALMELO - Heracles is opnieuw getroffen door corona. Trainer Frank Wormuth is besmet, net als middenvelder Orestis Kiomourtzoglou. Zij waren er zondag nog gewoon bij tegen Sparta. Aanvoerder Robin Pröpper is ook besmet, maar zat al langer in thuisisolatie.