Hoolwerf en Kamminga winnen op Zweeds natuurijs

Crispijn Ariëns, gisteren winnaar van de vierde wedstrijd, behield de leiding in het klassement. Hij werd zaterdag vijfde.



Bij de vrouwen was Manon Kamminga opnieuw de snelste. De rijdster van A6.nl versloeg Lisa van der Geest en Merel Bosma in de sprint. Kamminga heeft vier van de vijf verreden wedstrijden gewonnen en kan de eindzege zondag amper nog ontgaan.



De KPN Grand Prix is een reeks van zes wedstrijden op natuurijs. Daarvan zijn er drie verreden op de Weissensee in Oostenrijk. De resterende drie wedstrijden zijn deze week in Zweden. Zondag rijden de mannen 150 kilometer, de vrouwen 100.