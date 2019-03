Hopman Cup maakt plaats voor ATP Cup

De Hopman Cup, opgezet door de internationale tennisfederatie ITF, gold jarenlang als opening van het tennisseizoen en ‘opwarmertje’ voor de Australian Open. Aan het evenement aan de Australische westkust deden gemengde landenteams mee bestaande uit een man en een vrouw. Perth was sinds 2013 de vaste speellocatie. De afgelopen twee edities werden gewonnen door het Zwitserse duo Roger Federer/Belinda Bencic. Het kwam dit jaar in Perth voor het eerst tot een partij (in het dubbel) tussen Federer en Serena Williams, de twee meest succesvolle tennissers van de laatste decennia.

Het contract tussen de ITF en de Australische tennisbond liep door tot en met 2022, maar is nu ontbonden. De Hopman Cup blijft mogelijk wel bestaan. Volgens de ITF is er heel wat interesse om het toernooi elders en in een andere periode van het seizoen te organiseren. ,,We willen de Hopman Cup in leven houden’', zegt voorzitter David Haggerty.