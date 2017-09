Horner: Wie Max de schuld geeft van de crash moet naar de opticien

Assaidi knuffelt geplaagde Hake: ‘Waar gaat het over?’

16:38 ENSCHEDE – Het slotakkoord was zondagmiddag voor Oussama Assaidi. De buitenspeler scoorde tegen FC Utrecht de 4-0 en snelde vervolgens richting trainer René Hake, met de rest van het team in zijn kielzog. “Ik vind het mooi voor hem”, zei de buitenspeler na afloop over de groepsknuffel.