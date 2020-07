Hospes niet welkom bij nieuwe ploeg Leerdam en Verweij: ‘Ze vinden me te oud’

Te oud. Aan de keukentafel in Heerenveen tovert Jesper Hospes een veelzeggende glimlach op zijn gezicht. Wat is nou leeftijd? In de nieuwe ploeg waarin Jutta Leerdam en Koen Verweij de boegbeelden zijn, was hij met 31 lentes inderdaad de oudste. ,,Maar als je naar het niveau kijkt, kom ik na Jutta en Koen. Ik was echt niet de slechtste.”