Houtzager winnaar Grote Prijs Jumping Schröder Tubbergen

Van de vijftig combinaties in de afsluitende Grand Prix van de tweesterrenrubriek over 1.45 meter op het terrein van de BWG Stables in Tubbergen wisten er dertien een foutloze ronde af te leggen en zich daarmee te plaatsen voor de barrage. Daarin was Houtzager niet alleen opnieuw foutloos, maar ook nog eens het snelste: 38,74 seconden. Kort daarvoor had de Ier Michael G Duffy al een scherpte tijd op het scorebord gezet, hij finishte met SIEC Captain Future Z in 39,76 seconden. Uiteindelijk was dat goed voor de tweede plaats. Derde in de GP werd de Duitse amazone Sophie Hinners met Vittorio 8, in 40,68 seconden. De zege leverde Houtzager een bedrag op van 30.000 euro.