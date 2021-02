Huis in puin, maar Barney gaat gewoon op voor ‘dartsdiploma’: ‘Kijk niet raar op als hij het niet haalt’

Club Brug­ge-sensatie Noa Lang doet opnieuw monden openvallen in België

6 februari Noa Lang was vanavond in het Jupiler Pro-League duel met Waasland-Beveren opnieuw goud waard voor Club Brugge. In het 0-2 gewonnen uitduel maakte Lang beide doelpunten voor de koploper van België. Bij de ploeg van Phillipe Clement stonden 26 minuten lang vijf Nederlanders op het veld.