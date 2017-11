Hummels past net als Litmanen zijn kicksen aan

AMATEURVOETBAL Oranje Nassau uit Almelo kan periode pakken in inhaalweekeinde (+programma)

17:16 Oranje Nassau uit Almelo kan komende zaterdag de eerste periodetitel veilig stellen in het inhaalweekeinde, als de ploeg op bezoek gaat bij SVVN. De derdeklasser heeft in Nijverdal aan een overwinning genoeg. Tijdens de inhaalronde wordt er nog volop gevoetbald in deze regio, bekijk hieronder het overzicht.