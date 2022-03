Hurkacz houdt Medvedev uit halve finales in Miami

Mathieu van der Poel blijft na zege realis­tisch: ‘Het zal zondag beter moeten’

De overwinning in Dwars door Vlaanderen is nog niet gevierd of het gaat al over de volgende koers. Zondag de Ronde van Vlaanderen. Zoals dat altijd gaat bij Mathieu van der Poel. ,,Om dan te winnen, moet ik nog beter zijn.’’

14:22